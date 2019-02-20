Россия готовится к военному удару по Украине - Порошенко

Президент Украины отметил, что мировое сообщество должно обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ готовится к военному удару по Украине, и полномасштабная война уже не является нереальной перспективой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на прениях Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

По его словам, военные эксперты однозначно определят, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. «Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль», - заявил он.

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Поэтому, по словам Порошенко, «дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереальной перспективой».

Президент отметил, что мировое сообщество должно обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной. «Зная агрессора, как его знаю, хотел бы заверить вас, что больше всего он боится прозрачности, публичного внимания и осведомленности мира о его планах», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 февраля, в ходе рабочего визита в США принял участие в работе Генеральной ассамблеи ООН, где впервые в истории этой организации происходили пленарные дебаты по новому пункту повестки дня: «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».