Заседание СНБО перенесли на 19:00
17:47, 18 февраля 2015Политика
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Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перенесено на час.
В 19:00 состоится заседание СНБО / Фото УНИАН
Анонсированное на 18:00 среды, 18 февраля, заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перенесено на час, сообщает Новое время со ссылкой на пресс-службу Президента.
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Как следует из сообщения пресс-службы Администрации президента, заседание СНБО под руководством президента Петра Порошенко начнется в 19:00.
Позже заседание перенесли еще на два часа - на 21:00.
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