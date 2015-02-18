Заседание СНБО перенесли на 19:00

Анонсированное на 18:00 среды, 18 февраля, заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перенесено на час, сообщает Новое время со ссылкой на пресс-службу Президента.

Читайте такжеЛидеры Украины, Франции, Германии и РФ проведут телефонные переговоры - СМИ

Как следует из сообщения пресс-службы Администрации президента, заседание СНБО под руководством президента Петра Порошенко начнется в 19:00.

Позже заседание перенесли еще на два часа - на 21:00.