Порошенко созывает вечернее заседание СНБО
12:30, 18 февраля 2015Политика
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В среду, 18 февраля, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Вскоре будет обнародовано заявление Порошенко / Twitter Петр Порошенко
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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Тем временем, сообщалось, что силы АТО начали выводить войска из Дебальцево. Об этом сообщает народный депутат, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
В то же время, боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ и иностранных журналистов в Дебальцево, чтобы они не зафиксировали факты обстрелов и штурмов позиций украинских военных.
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