Порошенко созывает вечернее заседание СНБО

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Тем временем, сообщалось, что силы АТО начали выводить войска из Дебальцево. Об этом сообщает народный депутат, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

В то же время, боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ и иностранных журналистов в Дебальцево, чтобы они не зафиксировали факты обстрелов и штурмов позиций украинских военных.