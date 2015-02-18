Пограничники не пустили в Украину съемочную группу Al Jazeera

Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на бывшего сотрудника Администрации Президента, а ныне начальника рекламно-издательского отдела Торгово-промышленной палаты Украины Олега Киселевского.

Как рассказал Киселевский, в Украину ехали директор московского бюро Al Jazeera Media Network (в Киеве телеканал не имеет корпункта) Шеож Заур (Sheozh Zaur), продюсер Геннадий Коноплев и оператор Балаг Экбал (Balag Ekbal). В Украине съемочную группу должен был сопровождать Джулак Сафван - главный редактор информационного портала UkrPress.net.

"Я помогаю Al Jazeera на волонтерских началах. Дело в том, что когда я пришел работать в Администрацию Президента в мае 2014 года, я увидел, что мы недостаточно работаем в информационном плане с мусульманским миром. И мне удалось наладить коммуникацию с журналистами Al Jazeera, благодаря чему количество материалов об Украине выросло", - рассказал Киселевский.

Он отметил, что Al Jazeera достаточно объективно освещала события в Украине.

Читайте такжеРоссийского телеведущего канала "Интер" Евгения Киселева депортируют из Украины"Нареканий с точки зрения объективности никогда не было. Они работали и в зоне АТО, брали интервью у Владислава Селезнева, например. Именно журналисты московского корпункта приезжали в Украину 24 августа освещать День Независимости. Их материалы спокойно можно было бы показывать на нашем Первом национальном - это относительно их объективности", - пояснил Киселевский.

По его словам, в этот раз съемочная группа ехала освещать годовщину трагических событий на Майдане и имела договоренности об интервью с народным депутатом Игорем Луценко, который был похищен во время Евромайдана, со вдовой погибшего на Майдане Владимира Бойкива Натальей Бойкив, с Дмитрием Кулебой из Министерства иностранных дел.

"МИД был в курсе их работы,был проинформирован об их визите и не был против", - говорит Киселевский.

"Когда они прилетели в Борисполь и проходили пограничный контроль, пограничники попросили предоставить подтверждение от МИД. Из МИД им прислали письмо-подтверждение. Тогда пограничники захотели, чтобы им еще кто-то подтвердил цель визита съемочной группы телефоном. Им позвонил Дмитрий Кулеба, который должен был давать интервью Al Jazeera, и предоставил такое подтверждение", - рассказал Киселевский.

Однако Государственная пограничная служба, добавил он, все равно отказала журналистам Al Jazeera во въезде в Украину, ссылаясь на недостаточность подтверждений цели визита. В тот же день, 16 февраля, съемочная группа вернулась самолетом в Москву.

Олег Киселевский предполагает, что главная причина отказа им во въезде - то, что журналисты Al Jazeera являются гражданами РФ.

"Но надо различать граждан России, которые работают на российские СМИ, и тех, кто работает на иностранные СМИ", - считает он.

По мнению Киселевского, украинская сторона должна извиниться перед съемочной группой Al Jazeera и пригласить их в Украину.

"Телекритика" заявила, что обратится с запросом к Государственной пограничной службе по поводу инцидента.