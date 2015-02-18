Порошенко призвал США выполнить заявления об усилении обороны Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Президент поблагодарил США за твердую поддержку во время сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН.

Петр Порошенко и Джозеф Байден констатировали, что режим прекращения огня, введеный в действие Минскими договоренностями не выполняется из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков, особенно в районе Дебальцево.

Читайте такжеПутин считает, что некоторые страны уже поставляют оружие в Украину

"Президент Порошенко отметил необходимость немедленных действий для остановки эскалации и срыва Минских договоренностей. Он также призвал США реализовать предыдущие заявления о предоставлении Украине дополнительных средств для усиления ее обороноспособности", - говорится в сообщении.

Вице-президент Байден заверил в поддержке Украины и договорился с Президентом Порошенко о постоянной координации между Украиной, США, Германией, Францией а также в рамках ООН и ОБСЕ.