На Донбассе есть нарушения режима прекращения огня, но спокойнее, чем в последние дни - Климкин

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу «Интер».

Он отметил, что «есть нарушения прекращения огня, у нас проблемы с доступом наблюдательной миссии ОБСЕ, в частности, и в Дебальцево».

По словам министра, в целом по сравнению с последними днями и неделями «это действительно совсем другая ситуация».

Климкин отметил, что «не может быть одностороннего прекращения огня, как это мы делали несколько месяцев назад, когда наши герои, наши воины гибли», не может быть одностороннего отвода тяжелой артиллерии.

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«Это все должно проходить очень четко, синхронно, скоординированно и под контролем ОБСЕ», - отметил министр.

Он подчеркнул, что «нам необходимо международное присутствие в Донецке, Луганске, нам нужно расширить присутствие наблюдательной миссии, чтобы миссия видела где есть российские войска, где есть русская техника».