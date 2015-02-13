Порошенко создал Консультативный совет реформ и назначил его главой Саакашвили

Как сообщает пресс-служба президента, Консультативный международный совет реформ - консультативный орган, основной задачей которого является наработка предложений и рекомендаций по осуществлению и внедрению в Украине реформ на основе лучшего международного опыта. Совет будет привлекать иностранных экспертов к реформированию украинского законодательства, а также повышать уровень международной поддержки Украины.

Читайте такжеСМИ: Порошенко назначил Саакашвили своим советником по международным вопросам

«Мы достаточно долго думали, как лучше использовать знания, опыт и уникальные ноу-хау Михеила Саакашвили. В Грузии он смог фактически реформировать все сферы экономической, политической и общественной жизни. Тот путь, который мы начали в прошлом году с Революции Достоинства, наши соседи проложили и проверили. И они готовы делиться с нами своим опытом. До недавнего времени Михеил был, по сути, внештатным консультантом по вопросам реформ. И сегодня, наконец, он получит официальный статус», - цитирует пресс-служба главу государства.

Также президент сообщил, что Саакашвили станет представителем Украины за рубежом и одновременно представителем международного сообщества в Украине.

Положение и состав Консультативного международного совета реформ определяет его председатель. Он будет работать в тесной связке с Национальным советом реформ, а его глава станет членом Национального совета, сообщает пресс-служба президента.

Ранее УНИАН сообщал, что Саакашвили опроверг информацию о том, что ему предлагали возглавить Антикоррупционное бюро.