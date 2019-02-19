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Парубий: если мир не остановит Путина, последствия могут стать разрушительными для всех

14:15, 19 февраля 2019
Политика
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Парубий предостерег от "заигрывания" с Путиным / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение председатель Верховной Рады Андрей Парубий высказал в выступлении на заседании парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины.

Он отметил, что все те, кто говорит, что с Путиным необходимо считаться, вести переговоры, идти на уступки и компромиссы, «играют на руку Москвы».

«Или мир остановит Путина, или последствия его действий могут стать непредсказуемыми, а если откровенно - трагическими и разрушительными для всего мира», - подчеркнул Парубий.

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Он отметил, что остановить агрессию РФ необходимо не только путем введения санкций, но и с помощью «единого интегрального противодействия на всех направлениях - военном, экономическом, энергетическом, дипломатическом, информационном».

Спикер подчеркнул, что российская агрессия проявляется также в «информационной и энергетической экспансии». По его словам, сначала идет информационная массированная поддержка, а затем «приходят российские танки».

«И наша главная задача - остановить Путина и сохранить мир», - заявил Парубий.

Он подчеркнул, что путь Украины лежит в Европейский Союз и НАТО, и «мы не позволим вернуть нас с пути, за который боролся Майдан».

Парубий призвал не бояться России.

«Не бойтесь, ибо имперская, агрессивная Россия Путина - это действительно «колосс на глиняных ногах», - сказал он.

По мнению председателя Верховной Рады, ошибкой международного сообщества было отсутствие адекватного ответа на агрессию РФ против Грузии в 2008 году. По словам Парубия, если бы такая реакция была, то Путин «не посмел бы сделать следующий шаг» в 2014 году, аннексировав Крым и оккупировав часть Донбасса.

Он отметил, что главной целью Кремля является восстановление полного контроля над всем постсоветским пространством.

По словам спикера, «Путин - глобальная угроза для всего мира», и тот, кто этого не хочет или боится это признать, - «тот на самом деле приглашает «русский мир» и «зеленых человечков к себе домой».

Он подчеркнул, что любые попытки договориться Путин расценивает как слабость, потому что он понимает только язык силы.

Вместе с тем Парубий отметил, что «Путина можно побеждать и Путина нужно побеждать».

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Теги: #Украина#Владимир Путин