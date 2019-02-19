Парубий: если мир не остановит Путина, последствия могут стать разрушительными для всех

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что президент России Владимир Путин представляет собой глобальную угрозу для всего мира.

Мир должен остановить президента РФ Владимира Путина, потому что последствия его действий будут трагическими для всех стран.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение председатель Верховной Рады Андрей Парубий высказал в выступлении на заседании парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины.

Он отметил, что все те, кто говорит, что с Путиным необходимо считаться, вести переговоры, идти на уступки и компромиссы, «играют на руку Москвы».

«Или мир остановит Путина, или последствия его действий могут стать непредсказуемыми, а если откровенно - трагическими и разрушительными для всего мира», - подчеркнул Парубий.

Читайте также"Ставки в войне сверхвысокие": Порошенко объяснил, почему для Путина настолько важна Украина

Он отметил, что остановить агрессию РФ необходимо не только путем введения санкций, но и с помощью «единого интегрального противодействия на всех направлениях - военном, экономическом, энергетическом, дипломатическом, информационном».

Спикер подчеркнул, что российская агрессия проявляется также в «информационной и энергетической экспансии». По его словам, сначала идет информационная массированная поддержка, а затем «приходят российские танки».

«И наша главная задача - остановить Путина и сохранить мир», - заявил Парубий.

Он подчеркнул, что путь Украины лежит в Европейский Союз и НАТО, и «мы не позволим вернуть нас с пути, за который боролся Майдан».

Парубий призвал не бояться России.

«Не бойтесь, ибо имперская, агрессивная Россия Путина - это действительно «колосс на глиняных ногах», - сказал он.

По мнению председателя Верховной Рады, ошибкой международного сообщества было отсутствие адекватного ответа на агрессию РФ против Грузии в 2008 году. По словам Парубия, если бы такая реакция была, то Путин «не посмел бы сделать следующий шаг» в 2014 году, аннексировав Крым и оккупировав часть Донбасса.

Он отметил, что главной целью Кремля является восстановление полного контроля над всем постсоветским пространством.

По словам спикера, «Путин - глобальная угроза для всего мира», и тот, кто этого не хочет или боится это признать, - «тот на самом деле приглашает «русский мир» и «зеленых человечков к себе домой».

Он подчеркнул, что любые попытки договориться Путин расценивает как слабость, потому что он понимает только язык силы.

Вместе с тем Парубий отметил, что «Путина можно побеждать и Путина нужно побеждать».