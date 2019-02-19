Туск призвал украинцев "обходить соблазны радикального национализма и популизма"

Президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркнул, что Украина слишком большая, чтобы для чувства величия нуждаться в наркотике популизма.

Президент Европейского Совета Дональд Туск призывает украинцев вдумчиво обходить соблазны радикального национализма и популизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал во время выступления на заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Вдумчиво обходите соблазны радикального национализма и популизма... Если уступим рецидивам шовинизма и в Европе, и в Украине, то мы неизбежно попадем в конфликты, а эгоизм и отстраненность разрушат наше политическое сообщество", - подчеркнул Туск.

Читайте такжеТуск призвал украинских политиков во время президентской избирательной кампании "не причинить друг другу чрезмерного вреда"

Он отметил, что основа объединенной Европы - это примирение вместо реваншизма, солидарность вместо эгоизма и историческая правда вместо пропаганды.

"Опасные соблазны радикального популизма рождаются из комплексов и слабости. А украинцы имеют все права и основания чувствовать себя сейчас гордыми и сильными. Украина слишком велика, чтобы для чувства величия нуждаться в наркотике популизма", - подчеркнул Туск.