Полиция установила "самооборонцев", которые захватывали украинские корабли в Крыму в 2014 году

Следователи установили и объявили в розыск руководство и участников отдельного подразделения "Рубеж", который входил в состав вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и действовал на территории Севастополя.

Правоохранители разыскивают руководителя и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали участие в захвате украинских кораблей.

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Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции по Автономной республике Крым и Севастополю.

Следователи установили и объявили в розыск руководство и участников отдельного подразделения "Рубеж", который входил в состав вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и действовал на территории города Севастополя.

Отмечается, что руководителю НВФ "Рубеж" сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса ("руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия"), за что предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, следствие установило 9 "бойцов" "Рубежа", которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного корабля "Славутич", военных частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блок-постов.

Этим девятерым подозреваемым инкриминируют уголовное правонарушение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса ("участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования"), за что предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы.