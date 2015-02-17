Гройсман призывает ПАСЕ "называть вещи своими именами"

Об этом Гройсман заявил во время встречи с докладчиком Комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Кристиной Зеленковой во вторник, обсуждая предстоящий доклад Зеленковой о «политических последствиях кризиса в Украине», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Гройсмана, украинская сторона готова в полном объеме выполнять Минские договоренности. «Никаких альтернатив Мирному плану президента Украины и Минским договоренностям в «нормандском формате» нет», - отметил он, добавив, что Верховная Рада «очень быстро» выполнит все задачи в контексте имплементации Минских соглашений.

Вместе с тем, по словам Гройсмана, Минские договоренности «вселяют надежду, но не должно создаваться никаких иллюзий». Он выразил мнение, что сейчас отменять санкции против Российской Федерации, которая осуществляет в отношении нашей страны военную, экономическую и информационную агрессию, нельзя.

В своей очередь Зеленкова сообщила, что целью ее визита является изучение путей обеспечения «долгосрочного мира и стабильности», и заявила, что поддерживает необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выступает за установление полного контроля Украины над ее государственной границей с Россией.

Гройсман по просьбе Зеленковой сообщил о законодательном обеспечении выполнения Минских договоренностей в части проведения местных выборов.

Читайте такжеВ ПАСЕ призывают создать "зеленый коридор" для эвакуации 5 тысяч гражданских из ДебальцевоПо словам председателя Верховной Рады, местные выборы на территории всего государства, в том числе, на Донбассе, должны состояться на основании конституционной реформы, которая должна быть завершена до октября этого года, с внесением соответствующих изменений в части децентрализации в законодательство. «Модель децентрализации, которую мы предлагаем, устроит все регионы Украины, в том числе, Донецкую и Луганскую области», - отметил он. Дата проведения этих выборов, сказал Гройсман, будет зависеть от того, как будет проходить процесс внедрения Минских договоренностей от 12 февраля.