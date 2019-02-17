В Мюнхене провели акцию в поддержку украинцев-политзаключенных Кремля (фото, видео)

В акции принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В центре немецкого Мюнхена, где в эти дни проходит концеренция по безопасности, состоялась акция в поддержку удерживаемых в российских тюрьмах украинцев.

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Как сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на Генеральное консульство Украины в Мюнхене, участники акции принесли на городскую площадь 100 стульев. На каждом из них написали имена заключенных в РФ и аннексированном Крыму украинцев.

Активисты также развернули украинские флаги и плакаты с требованием освободить украинских политзаключенных и военнопленных.

В акции принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее сообщалось, что Украина направила России сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием освобождения украинских политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, на территории России и оккупированного Крыма под стражей по политическим мотивам находятся около 70 граждан Украины.