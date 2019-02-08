Украина направила РФ около 300 нот с требованием освободить политзаключенных – МИД

Более 250 раз консульские должностные лица посетили наших соотечественников в РФ.

Украина направила России сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием освобождения украинских политзаключенных.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в ответ на запрос Радио Свобода.

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«Российской стороне направлено сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием об увольнении и обеспечении прав и интересов незаконно удерживаемых в России граждан Украины. Более 250 раз консульские должностные лица посетили наших соотечественников в местах содержания или отбывания наказаний», – заявили в МИД.

В ведомстве рассказали, что во время таких встреч украинским политзаключенных предоставляли консульско-правовые консультации, передавали адресованные им письма, обращения, а также продукты питания и предметы первой необходимости.

Как сообщал УНИАН, на территории России и оккупированного Крыма под стражей по политическим мотивам находятся около 70 граждан Украины.