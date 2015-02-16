На этой неделе внеочередного заседания Рады не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на брифинге.

Как сообщал УНИАН, Кабмина 14 февраля одобрил на своем заседании законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2015 год, согласованных с ключевым кредитором - Международным валютным фондом.

Читайте такжеРада должна рассмотреть изменения в бюджет не позже 25 февраляПремьер-министр Арсений Яценюк тогда заявил, что правительство подаст этот законопроект на регистрацию в парламент 16 февраля, а рассматривать его необходимо на внеочередном заседании Верховной Рады ориентировочно 25 февраля. (УНИАН: согласно календарному плану работы ВР, следующая пленарная неделя у народных депутатов 3-6 марта).