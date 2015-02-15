Сергеев: Совбез ООН проводит консультации по проекту резолюции по ситуации в Украине
22:09, 15 февраля 2015Политика
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Глава представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев сообщил, что члены Совета безопасности ООН проводят консультации по проекту резолюции относительно ситуации в Украине.
Reuters
Об этом он написал в Twitter.
”Продолжаются консультации относительно ”коллективного” проекта резолюции СБ ООН по Украине. К российскому проекту есть много замечаний”, - сообщил Сергеев.
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По его словам, ”пустой проект резолюции СБ ООН в отношении Украины нам не нужен”.
”Работаем над его наполнением”, - отметил глава представительства.
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