Сергеев: Совбез ООН проводит консультации по проекту резолюции по ситуации в Украине



Об этом он написал в Twitter.

”Продолжаются консультации относительно ”коллективного” проекта резолюции СБ ООН по Украине. К российскому проекту есть много замечаний”, - сообщил Сергеев.

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По его словам, ”пустой проект резолюции СБ ООН в отношении Украины нам не нужен”.

”Работаем над его наполнением”, - отметил глава представительства.