Американский офицер озвучил главную проблему стран после вступления в НАТО

Офицер считает, что для Украины полезно жить в такой ситуации, когда страна рассчитывает только на себя.

Вступление в НАТО может вызвать у Украины чувство обманчивой безопасности. Это самая серьезная угроза членства в Альянсе.

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Об этом рассказал капитан ВМС США Гарри Табах, передает «Обозреватель». Он подчеркнул, что многие страны, которые сегодня являются членами НАТО, уже расслабились.

"Они считают, мол, ничего страшного, что у нас оборона слабая. Ведь придет Америка и спасет. А вот у стран, которые не в НАТО – Израиль, Корея, Япония – очень сильная оборонительная система и армия. Потому что они рассчитывают только на свои силы", – пояснил Табах.

Но при этом, считает он, с политической и дипломатической точки зрения вступление в НАТО даст Украине гораздо больше инструментов влияния на сегодняшнюю ситуацию.

"Поэтому я думаю, что для Украины полезно жить в такой ситуации, когда страна рассчитывает только на себя. Хотя, конечно, в ВСУ еще очень много нужно сделать, перестроить, перегруппировать и т.д." – добавил американский офицер.