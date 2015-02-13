Обновленный оборонный бюллетень передан на экспертизу в Минюст

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"Первый заместитель министра обороны Иван Руснак принял участие в экспертной встрече нового Стратегического оборонного бюллетеня. Он отметил, что третья редакция бюллетеня готовилась с четким пониманием необходимости создания в Украине сектора безопасности и обороны европейского образца. Предусмотрено создание единой системы управления сектором безопасности, а также внесение ряда важных изменений в оборонное законодательство. Сейчас работа над стратегическим оборонным бюллетенем в основном завершена. Он согласован с центральными органами исполнительной власти и подан в Минюст для проведения правовой экспертизы", - сказал Владислав Селезнев.

Он также добавил, что бюллетень разработан с учетом отказа от внеблокового статуса Украины и исходя из европейского и евроатлантического курса нашего государства.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2014 года представитель Минобороны Виктория Кушнир заявила о подготовке проекта нового Стратегического оборонного бюллетеня, в котором определены угрозы для Украины в военной сфере.