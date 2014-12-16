Минобороны повысит социальную защиту мобилизованных военных

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Минобороны Виктория Кушнир. Она рассказала, что в настоящее время на согласовании в центральных органах исполнительной власти находятся три законопроекта по этому вопросу.

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«Изменения коснутся предоставления гарантий соцзащиты офицерам, призванным на военную службу в связи с частичной мобилизацией. Они получат право на ежегодный отпуск, прохождение бесплатных курсов социальной и профессиональной адаптации, выплату суточных и подъемной выплаты при переезде на новое место службы. После увольнения со службы за ними будет сохраняться право трудоустраиваться на предприятие или продолжить труд или учебу, откуда они были призваны на службу. Время прохождения службы будет засчитываться в стаж работы, что даст право на получение пенсии по возрасту на льготных условиях», - сказала пресс-секретарь Минобороны.

Также она сообщила, что «два других законопроекта вводят выплату компенсаций на аренду жилья военнослужащим-контрактникам и отменят ограничение на санаторно-курортное лечение для военнослужащих и их семей. Также с 1 января 2015 года вступят в силу изменения в закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы». Они существенно улучшат пенсионное обеспечение семей военнослужащих - участников АТО. В частности членам семей военнослужащих - участников АТО, которые погибли в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины, будет предоставлено право получать пенсию в размере 70% денежного обеспечения погибшего, или 90%, если на иждивении находится двое и больше членов этой семьи». «Также минимальная пенсия членов семей военнослужащих - участников АТО, в случае потери кормильца будет установлена не ниже двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность», - отметила пресс-секретарь.