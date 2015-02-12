ОБСЕ готова направить наблюдателей на Донбасс для наблюдения за проведением местных выборов

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, директор БДИПЧ / ОБСЕ Майл Линк сообщил, что его офис готов наблюдать за местными выборами на Донбассе, которые могут быть проведенными как часть условий сегодняшних Минских договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

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”БДИПЧ готово разместить наблюдателей на восток Украины как только специальные условия для проведения местных выборов будут разработаны”, - подчеркнул Линк.

По его словам, должна быть уверенность в результате этих выборов, если сегодняшние договоренности будут полностью реализованы, и самое беспристрастное и профессиональное наблюдение за выборами может быть важным фактором в обеспечении этой уверенности.

Также напоминается, что БДИПЧ направляла наблюдательные миссии в Украину для досрочных президентских и парламентских выборов в 2014 году.

Местные выборы в соответствии с сегодняшними Минских договоренностей, могут стать 12 по счету избирательной кампанией, в наблюдении которой будет участвовать офис, начиная с 1998 года.