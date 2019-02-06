Кремль встревожился из-за уголовного дела против Медведчука

Прес-секретарь российского президента назвал возбуждение уголовного дела против лидера пророссийской организации «Украинский выбор - право народа» политической репрессией.

В Кремле заявили, что встревожены уголовным делом против лидера пророссийской организации «Украинский выбор - право народа» и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и назвали это «политической репрессией».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, как в Кремле относятся к возбуждению дела с учетом, что Медведчук чуть ли не единственный украинский политик с которым встречается Путин.

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«Там идет противоречивая информация – то ли уголовное дело возбуждено, то ли какие-то предварительные там юридические действия. В любом случае информация или о возбуждении или о возможности возбуждения такого уголовного дела является весьма тревожной» - сказал Песков.

«Если это произойдет – это будет очередная политическая репрессия», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура открыла производство в отношении лидера организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и в государственной измене. В ГПУ обратили внимание на заявление лидера Медведчука о необходимости создания так называемого «автономного региона Донбасс» с формированием собственных парламента и правительства.