ВР сегодня рассмотрит законопроекты, касающиеся судебной системы (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент во втором чтении рассмотрит законопроекты, касающиеся обеспечения права на справедливый суд и усовершенствования функционирования судебной власти в соответствии с европейскими стандартами.

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Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект о реформировании органов внутренних дел, об усилении ответственности за отдельные военные преступления.

Также будут рассматриваться изменения в Гражданский кодекс Украины относительно места открытия наследства.

Кроме того, ВР планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о статусе лиц, которые защищали независимый суверенитет и территориальную целостность Украины.