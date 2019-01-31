В Латвии на 3 месяца запретили "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду

Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и повторно делал враждебные высказывания против части жителей Украины.

Национальный совет по вопросам электронных средств массовой информации Латвии (NEPLP) 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала "Россия РТР" на территории страны.

Нарушения обнаружили в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", пишет Европейская правда со ссылкой на LETA.

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Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и повторно делал враждебные высказывания против части жителей Украины.

"Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей строгостью", - сказал член NEPLP Патрик Грива.

Также 11 января 2018 года в эфире "60 минут" российский политик Владимир Жириновский призвал к военным действиям на территории Украины. Подобным образом неоднократно фиксировалось разжигание ненависти к украинцам, утверждение, что украинцы являются отвратительными, бандитами, поясняется в пресс-релизе NEPLP.