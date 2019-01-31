В Украине начал работу новый посол Японии (фото)

На встрече с заместителем министра иностранных дел они обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между двумя странами.

В Украине начал работу новый посол Японии Такаши Кураи.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии Верительных Грамот новоназначенного посла и поздравил его с началом работы, сообщает пресс-служба МИД.

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"Заместитель Министра поздравил нового руководителя Посольства Японии с началом его дипломатической миссии в Украине. Во время встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между двумя странами, меры по активизации политического диалога, взаимодействие в рамках международных организаций, развитие сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, посол США в Украине рассказала, кого Соединенные Штаты поддержат на выборах 2019.