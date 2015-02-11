Минобороны: В Дебальцево нет никакого котла, это выдумка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Степан Полторак сказал журналистам перед расширенным заседанием правительства.

"Что касается Краматорска, командные пункты, все, которые были в зоне проведения АТО, работают в плановом режиме. Управляют войсками и выполняют свои задания", - сказал он.

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По Дебальцево министр сказал, что "нет там никакого котла, это выдумка тех, кто хочет, чтобы он был. Люди поступают в подразделения, которые находятся в Дебальцево, им поступают патроны и боеприпасы, есть сообщение, есть связь и есть взаимодействие".

"Мариуполь в надежных руках, оборона там крепкая, резервы там есть, поэтому угрозы нет, тем более что вчера Вооруженные силы провели там меры по расширению территории в соответствии с Минским соглашением. Там угроз никаких нет", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в результате артиллерийского обстрела террористами Краматорска, в частности жилых кварталов и главного штаба АТО, погибли 16 человек. Количество раненых - 65 человек.