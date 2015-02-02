В штабе АТО опровергли предположения о котле вокруг Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Он сказал, что ситуация в Донецкой и Луганской областях характеризуется продолжением активного военного противостояния. "Наиболее сложной остается обстановка вокруг города Дебальцево. Незаконные вооруженные формирования продолжают штурмовать позиции украинских военных близ города Углегорск, поселка Санжаровка и Нижнее Лозовое Артемовского района Донецкой области с целью постепенного вытеснения подразделений сил АТО с занимаемых позиций", - отметил Лысенко.

Читайте такжеБоевики перешли к тактике «вытеснение» украинских войск в районе Дебальцево - Тимчук

"Город Дебальцево не находится в окружении. Украинские военные продолжают удерживать занимаемые позиции. Подразделения, которые предоставлены на помощь нашим бойцам, которые находятся в Дебальцево, контратакуют врага и не дают ему возможность закрыть дебальцевский так называемый котел", - подчеркнул Лысенко.

По его словам, враг за минувшие сутки совершил несколько попыток с разных сторон атаковать украинские позиции в городе. Атаки террористы проводили по направлению Фащевки, Кировска, Углегорска, Алчевска и Первомайска. "Ситуация мониторится очень быстро и все необходимые силы для поддержания наших военных, а также невозможность продолжения наступления противника рассчитываются и осуществляется упреждающий обстрел", - сказал Лысенко.