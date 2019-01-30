Давление прокуратуры Запорожья: главе фракции УКРОПа в Запорожской области пытались незаконным способом вручить подозрение

Укроповец заявил о политическом давлении со стороны прокуратуры.

Прокурор Запорожской области Валерий Романов во время сегодняшней сессии Запорожского городского совета пытался лично, в непредусмотренный законом способ вручить уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения председателю фракции УКРОП, депутату горсовета Михаилу Прасолу.

Одновременно укроповец, который является руководителем городского избирательного штаба кандидата в президенты от УКРОПа Александра Шевченко, заявил о политическом давлении со стороны прокуратуры.

«Этот прокурор осуществляет политическое давление на меня и запорожское крыло УКРОПа. Он хочет, чтобы я внес в декларацию сведения о несуществующем кредите. Мы в запорожском УКРОПе понимаем, что это политическое давление, и на каждого из нас может быть такое давление осуществлено», – подчеркнул в начале сессии Михаил Прасол.

Вместе с тем депутат заявил, что не согласен с уведомлением о подозрении, которое ему прокурор фактически не вручил, как того требует закон.

«Я буду согласен только с уведомлением о подозрении, врученным прокурору Романову», – отметил укроповец.

Ранее главы фракции УКРОП в Запорожском городском и областном совете Михаил Прасол и Ярослав Гришин неоднократно заявляли, что уровень преступности в Запорожской области повышается, и сейчас регион занимает первое место по этому показателю.

В то же время за период деятельности Валерия Романова на посту руководителя областной прокуратуры по его приказам уволено 83 профессиональных работника, что составляет треть от общего состава. Информацию о злоупотреблениях служебным положением со стороны прокурора Запорожской области Михаил Прасол изложил в депутатском обращении и направил в Генеральную прокуратуру Украины и НАБУ.