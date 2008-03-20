У Ющенко есть кандидатура на мэра Киева?

Представители парламентской группы “Народная самооборона” просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уволить главу его Секретариата Виктора БАЛОГУ.

Об этом шла речь на сегодняшней утренней встрече представителей группы с В.ЮЩЕНКО, сообщает «5 канал».

В частности, народный депутат Олесь ДОНИЙ отметил, что “в адрес Президента было выставлено одно требование и один вопрос. От группы «Народная самооборона» была высказана такая позиция, что В.ЮЩЕНКО должен отправить в отставку с должности главы Секретариата Президента В.БАЛОГУ. И был вопрос, кого В.ЮЩЕНКО видит на должности председателя города Киева или, по крайней мере, кого он видит претендентом на внеочередных выборах».

Со своей стороны, народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ сказал, что Президент имеет предложение относительно такой кандидатуры и надеется, что это предложение может быть поддержано и в рамках блока, и в рамках коалиции.

“Правда, мы не говорили о фамилиях. Я думаю, что это вопрос ближайшего будущего. Фамилии не назывались, но я думаю, что это нормально, когда Президент выразил свое согласие с тем, что в Киеве нужно менять власть и проводить выборы, а вопрос кандидатуры должен определиться сначала в рабочем порядке", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК подписал парламентское постановление о внеочередных выборах Киевского городского председателя и Киевского городского совета.