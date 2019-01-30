Германия готова обеспечить военное присутствие в Черном море для сдерживания агрессии РФ

В ходе встреч была подчеркнута важность дальнейшей поддержки Украины на пути евроатлантической интеграции.

В Германии заявили о готовности обеспечить военное присутствие Военно-морских сил Бундесвера в Черном море для сдерживания агрессии Российской Федерации и поддержки Украины.

Как передает пресс-служба украинского оборонного ведомства, об этом шла речь во время встреч заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального Министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зильберта и с парламентским государственным секретарем Бундесвера Томасом Зильберхорном.

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«Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержке реформ в секторе безопасности и обороны Украины», - говорится в сообщении.

В ходе встреч также была подчеркнута важность дальнейшей поддержки Украины на пути евроатлантической интеграции, укрепления ее партнерских отношений с ФРГ и другими членами Альянса.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из ФРГ и Франции в район Керченского пролива.