"Самопомич" хочет вызвать партнеров по коалиции на "серьезный разговор"
Народный депутат от “Самопомочи” Егор Соболев отмечает, что его фракция хочет провести серьезный разговор с партнерами по коалиции относительно общей позиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после голосования Верховной Рады за предоставление согласия на назначение Виктора Шокина на должность генпрокурора, говоря о неприемлемости для его фракции такого решения парламента.
“Мы будем очень серьезно говорить с партнерами по коалиции. Пусть «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Батькивщина» все же определятся: они с нами в коалиции, которая должна воплощать идеи Евромайдана, они с «Оппозиционным блоком» и другими обломками Партии регионов, которые сегодня единогласно поддержали Шокина вместе с депутатами так называемых фракций коалиции”, - сказал Соболев.
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Он подчеркнул, что работу нового генпрокурора “Самопомич” возьмет под очень жесткий контроль.