Почему на выборах побеждают не лучшие

Считать, что «мой товар объективно лучший на рынке, достаточно покупателям об этом узнать, и я выиграл», или «я объективно лучший из кандидатов, достаточно избирателям это узнать, и они меня полюбят» - опасные заблуждения, стоившие карьеры многим достойным людям. Но почему этот опыт ничему не учит?

Такая черта как нарциссизм присущ любому, даже маленькому политику

Практически после каждых выборов я имел возможность наблюдать сетования политиков о том, какими глупыми и неблагодарными оказались эти избиратели. Не оценили, не поняли, не разглядели. Имели шанс осчастливить себя таким прекрасным президентом, мэром, депутатом (нужное подчеркнуть), и упустили его. Такие сетования сродни шахматисту, ругающему шахматные фигуры за проигранную партию.

Такая черта как нарциссизм присущ любому, даже маленькому политику. Человек иного склада, как правило, редко осознанно идет в эту сферу. В разумных рамках нарциссизм может быть даже полезен. Но только в том случае, когда его осознают и контролируют. Но одно дело - мотивировать себя и свою команду, и совсем другое - строить на этом свою стратегию. Которая, в таком случае, строится исходя из ошибочного принципа: истина на моей стороне, и все, что мне нужно, – это изменить заблуждения в сознании избирателей.

Ведь дело даже не нарциссизме: вы действительно можете быть объективно самым лучшим. Самым умным, порядочным, образованным, иметь лучшую программу и прочее, прочее, прочее… Но само по себе это не гарантирует вам ничего. Эти вещи кажутся очевидными. Однако, раз за разом политики попадают в ловушку своей «лучшести».

Политик, который себя лучшим не считает, скорее всего, более осознанно подойдет к планированию своей кампании

На самом деле, это обидно. Ведь из-за такой фатальной ошибки часто не у дел оказываются действительно достойные люди. Уходят из политики непонятые, неоцененные и униженные.

В то же время политик, который себя лучшим не считает, скорее всего, более осознанно подойдет к планированию своей кампании. Именно в этом, а не в деньгах, как принято считать, часто лежит причина, почему страшные «толстые» коррупционеры, обыгрывают молодых «красивых» реформаторов. Покупатель или избиратель выбирает не лучший товар или политика, а тот, который, в их понимании, подходит именно им. В политике, как и в бизнесе, побеждают не лучшие качества товара или кандидата: побеждает тот, чье заявление будет помнить и декламировать наизусть вся среднестатистическая украинская семья, как это происходит с удачным рекламным роликом.

Менее упоенный собственной восхитительностью кандидат адекватно и рационально оценит свои слабые и сильные стороны, а также сильные и слабые стороны своих конкурентов. И, стало быть, использует более эффективную стратегию бренда, а также более настойчив в ее достижении. И, скорее всего, победит. Как результат, лучшим запомнится именно он, потому что историю пишут победители.

Юрий Кочевенко, эксперт по стратегическим коммуникациям