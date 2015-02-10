Die Welt: санкции могут представлять угрозу единству ЕС

В статье под названием «Санкции могут представлять угрозу единству ЕС», опубликованной на сайте газеты Die Welt, Кристоф Шильтц пишет о том, что Европейский союз временно отложил введение санкций против России. В связи с запланированной встречей по вопросу конфликта в Украине, которая состоится в среду в Минске, введение санкций перенесли на следующий понедельник. Такая отсрочка дает шанс на мир, сказал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.

«Мы не хотим посылать никаких сигналов, которые могли бы негативно повлиять на переговоры в Минске. Эти переговоры в Минске – не повод для эйфории, но причина для надежды», заявил главный дипломат Австрии Себастьян Курц. В Минск приедут президент России Владимир Путин, его украинский коллега Петр Порошенко, а также президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Ангела Меркель, согласно информации газеты «Die Welt», правительство в Киеве настоятельно попросило ЕС новыми санкциями против россиян и пророссийских сепаратистов в восточной Украине не ставить под угрозу возможное решение конфликта, которое помогло бы достичь перемирия.

«Украина не хочет, чтобы санкции против последующих лиц дали Москве повод сорвать эти переговоры», сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Он добавил, что если результат переговоров в Минске будет положительным, то могут быть отменены не только новые, принятые в понедельник санкции, но также и уже существующие. О чем может идти речь, он не уточнил.

Европейская солидарность в вопросе санкций под угрозой

Согласно решению министров иностранных дел, принятому в понедельник, должны быть введены ограничения на поездки и блокировки счетов против 19 людей и девяти учреждений. Более подробных данных нет. В Брюсселе было сказано, что в списке также есть имя заместителя министра обороны России, Анатолия Антонова.

Неясно, как долго продержится солидарность европейцев, если переговоры в Минске не принесут ожидаемого результата, то есть мирного решения конфликта. «Существует угроза появления разногласий среди европейцев – а, в случае с Россией, этого, безусловно, нельзя допустить. Это уже большое достижение, что Европа до сих пор была так едина в вопросе санкций», сказал Ян Техау, директор Carnegie Europe в Брюсселе.

Swift- соглашение как сонная артерия Путина

Фронты внутри ЕС очевидны: для таких стран, как Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия, Греция, нынешние санкции зашли слишком далеко. Они считают санкции пригодными только при определенных условиях и опасаются ущерба экономике. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо заявил в Брюсселе, что ЕС из-за санкций против России потерял 21 млрд евро. Неясно, смогут ли эти страны справиться с дальнейшими санкциями.

В отличие от них, Великобритания, Польша и страны Балтии уже сегодня требуют более жестких мер против России. Вполне возможно, в качестве самой серьезной меры, исключение России из международной платежной системы Swift. «Это сродни тому, если бы вы рассекли России сонную артерию», сказал эксперт по внешней политике Техау.

Российские эксперты ожидают в этом случае снижения темпов экономического роста на пять процентов. Но возможны также запрет на экспорт высокотехнологичных товаров для машиностроения, блокировка счетов ближайших советников Путина, еще более серьезная дипломатическая изоляция Москвы, и даже бойкот ЧМ по футболу в 2018 году.