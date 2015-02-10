Украинские депутаты прилетели в Москву, чтобы поддержать в суде Савченко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Вместе с сестрой украинской летчицы Верой Савченко в Москву поехали Иван Крулько, Сергей Евтушок, Андрей Шевченко и другие.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку. Следователи Следственного комитета Российской Федерации хотят оставить Савченко под стражей до 13 мая.

10 февраля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания Савченко под стражей.