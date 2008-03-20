Яценюк подписал постановление о выборах в Киеве

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в среду, 19 марта, подписал постановление "О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя" (регистрационный номер 2220), которое было принято Верховной Радой Украины 18 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. Данным постановлением предусмотрено назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу документом.