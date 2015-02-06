Вдова Гонгадзе: Надо очень четко определить, кто приказал Пукачу совершить убийство

Вдова убитого в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава Гонгадзе убеждена, что необходимо установить заказчика убийства ее мужа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам после судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор экс-генералу МВД Украины Алексею Пукачу, осужденному в январе 2013 года за убийство журналиста.

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«Однозначно, Пукач не убивал Георгия из-за каких-то собственных убеждений, или какому-то негативу. Он делал это по заказу высших должностных лиц. И надо очень четко определить, кто давал приказ Пукачу убить Георгия», - сказала Гонгадзе.

«Мы не поддаем сомнению, что сам Пукач получил соответствующее наказание. Этот человек должен отбывать наказание до конца своей жизни. В то же время вопрос непризнания заказа этого преступления мы поддаем сомнению», - добавила вдова журналиста.

Справка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.

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29 января 2012 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, осудив его к пожизненному лишению свободы.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала апелляцию на приговор. ”Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления”, - сказала адвокат.

Также жалобу на приговор подал еще один пострадавший в деле журналист Алексей Подольский.