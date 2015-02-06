АП: Порошенко, Меркель и Олланд вчера федерализацию не обсуждали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Читайте такжеМеркель и Олланд хотят предложить Путину федерализацию и внеблоковость Украины в обмен на мир – СМИ"На переговорах президента Порошенко с канцлером Германии Ангелы Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом вопрос федерализации не поднимался. Украина была, есть и будет унитарным государством", - сказал он.

Справка УНИАН. Россия с февраля 2014 осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы. Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.

5 февраля 2015 года в Украину срочно прибыли Меркель и Олланд. В этот же день в Киеве находился с визитом государственный секретарь США Джон Керри. Сегодня, 6 февраля, Олланд и Меркель планируют посетить Москву, где проведут переговоры с Владимиром Путиным.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что переговоры Порошенко, Меркель и Олланда продолжались 5 часов, и во время них они разработали совместные предложения для воплощения Минских договоренностей.