Меркель и Олланд сегодня приедут в Киев с новым мирным планом

Об этом сообщил пресс-секретарь Меркель Стеффен Сайберт, передает DW.

#Меркель и #Олланд сегодня едут в Киев говорить с Порошенко, завтра - в Москву к Путину, сообщил пресс-секретарь Меркель @RegSprecher - DW (на русском) (@dw_ukrainian) February 5, 2015

Лидеры Франции и Германии прибудут в Киев в четверг.

После визита в Киев Меркель и Олланд поедут в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте такжеПутин заявил Меркель, что Киев должен "купить" боевиков на Донбассе по "чеченскому" сценарию - СМИ

По информации Lenta.ru, главы двух государств встретятся с украинским президентом Петром Порошенко, чтобы в срочном порядке обсудить возможность прекращения насилия в Украине. С этой же целью Олланд и Меркель, по информации агентства, встретятся с российским президентом Владимиром Путиным 6 февраля в Москве.

В свою очередь, Украинская служба BBC сообщает, что о встрече с Порошенко с целью урегулирования конфликта на Донбассе Олланд заявил на пресс-конференции.

"Мы поедем в Киев во второй половине дня и мы будем выдвигать новое предложение по урегулированию конфликта и по территориальной целостности Украины. Мы будем обсуждать это с Порошенко сегодня и в пятницу - с российским президентом ...", - цитирует Олланда издание.

В то же время, Украинская правда сообщает, что новый мирный план, который намерены предложить европейские лидеры, базируется на территориальной целостности Украины.

"Мы предложим новый план решения конфликта, основанный на территориальной целостности Украины", - приводит издание слова Олланда.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украину прибыл госсекретарь США Джон Керри.