"Плохое, но стабильное": адвокат рассказал о состоянии здоровья политзаключенного Бекирова

Бекирова поместили в отделение эндокринологии Республиканской клинической больницы имени Семашко в оккупированном Симферополе.

Состояние здоровья незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова плохое, но стабильное.

Как сообщает "Крым.Реалии", адвокат Алексей Ладин отметил, что Бекирова поместили в отделение эндокринологии Республиканской клинической больницы имени Н. А.Семашко в оккупированном Симферополе.

"Сегодня посетил его в больнице. Состояние плохое, но стабильное. Проблемы с давлением и ногой, страдает от судорог, сказал, что не спал почти всю ночь. После осмотра эндокринолога и назначения лечения, у него стабилизировался сахар", - сообщил адвокат.

Он добавил, что сегодня активиста осмотрят пульмонолог и кардиолог, после чего врачи смогут назначить ему комплексное лечение.

"У нас есть все основания ожидать, что ему изменят меру пресечения. Если бы не было оснований, его бы и не вывезли из СИЗО", - считает защитник.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинской помощи. Также у Бекирова ампутирована нога.

13 декабря так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

15 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Бекирова вывезли в симферопольскую больницу им. Семашко на медицинское обследование.