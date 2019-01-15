Курс на ЄС и НАТО: Парубий прогнозирует, что изменения в Конституцию рассмотрят в начале февраля

Председатель парламента считает, что это закрепит необратимость пути Украины.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что изменения в Конституцию в части стратегического направления вступления Украины в Евросоюз и НАТО будут рассмотрены в начале февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Возможно, мы начнем нашу работу с внесения изменений в Конституцию относительно стратегического направления - вступления Украины в ЕС и НАТО в первую неделю (как известно, следующая сессия парламента начнется с 5 февраля, и парламент будет работать в сессионном режиме на неделе с 5 по 8 февраля - УНИАН)», - сказал Парубий.

Он заявил, что принятие таких изменений в Конституцию «даст необратимость пути Украины к ЕС и НАТО».

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«И когда кое-кто говорит, что, мол, это часть пропаганды, то я вспоминаю 2010 год, когда я был народным депутатом, и в украинском законодательстве было указано, что наше внешне-политическое направление - вступление в ЕС и НАТО, и когда большинство Януковича по мановению руки одного человека подменила эту норму..., якобы проголосовав за нейтральный статус», - отметил спикер.

По его словам, этот нейтральный статус стал одной из причин того, что страна была не готова к российской агрессии. По его мнению, изменения в Конституцию «сделают необратимым этот путь (речь идет о пути относительно вступления Украины в ЕС и НАТО)».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2018 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

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22 ноября Конституционный суд дал положительное заключение по этому законопроекту.

В тот же день Верховная Рада предварительно одобрила законопроект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

Законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной закон Украины.

Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.