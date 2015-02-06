Суд по делу Пукача решил проводить заседание в открытом режиме

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председательствующий в коллегии судей судья Степан Гладий сказал: «Учитывая общественный интерес к делу, учитывая публичные высказывания руководителей силовых структур, народных депутатов, некоторых участников судебного разбирательства, которые высказывались об открытости судебного заседания, в этой связи коллегия судей считает целесообразным вернуться к вопросу открытости или закрытости суда».

В то же время, по словам Гладия, несмотря на заявления силовых структур относительно рассекречивания материалов дела, никаких документов по этому поводу в коллегию судей не поступало.

В свою очередь, Пукач высказался за то, чтобы слушания проходили в закрытом режиме. Его адвокат Григорий Демиденко обратил внимание на то, что на прошлом заседании коллегия судей уже принимала решение о закрытости судебных заседаний, а теперь грубо нарушает закон, проводя открытое заседание, и таким образом в нарушение интересов его подзащитного относительно защиты его прав. Учитывая это, Демиденко попросил суд о закрытом судебном заседании.

В то же время представители прокуратуры в своей речи отметили, что в апелляционном процессе речь идет об исследовании имеющихся нарушений, которые могли быть допущены судом первой инстанции, а, следовательно, - не требуют проведения судебного следствия. Учитывая это, Генеральная прокуратура считает возможным проводить заседание в открытом режиме. Работники прокуратуры подчеркнули, что если возникнет необходимость заслушать отдельные моменты в закрытом режиме, то, соответственно, может быть назначено закрытое заседание.

Представитель Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко выразила согласие по поводу необходимости проводить рассмотрение жалобы в открытом режиме, но высказалась за необходимость возвращения материалов дела в Генпрокуратуру с целью определения экспертной комиссией, есть ли в материалах дела государственная тайна.

«Если не будет государственной тайны в материалах дела, то не целесообразно закрывать процесс», - сказала Теличенко.

В свою очередь потерпевший по делу журналист Алексей Подольский обвинил суд в нарушении закона, поскольку коллегия судей начала открытое судебное заседание вопреки принятому ранее решению, а также не поинтересовалась наличием у него адвокатов, которых он заменил, и которые еще официально не вступили в судебный процесс.

«Вы руководствуетесь не законом, а существующей в стране политической ситуацией. На предыдущем заседании вы закрыли заседание, а теперь открыли, потому что не было оснований закрывать», - сказал Подольский.

Заслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату, после чего объявил решение о проведении судебного заседания в открытом режиме.

Напомним, 5 февраля 2015 г. пятеро народных депутатов от фракции партии «Блок Петра Порошенко» написали коллективное депутатское обращение к генеральному прокурору Украины Виталию Яреме с требованием сделать открытым процесс рассмотрения апелляционных жалоб по делу Пукача.

Читайте такжеЖурналист заявляет, что Пукачу может грозить смерть (видео)

В обращении депутаты подчеркивают, что бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка в интересах экс-президента Украины Леонида Кучмы незаконно засекретил все страницы обвинительного заключения и материалов следствия по делу Пукача. «Это было сделано в последний момент - за несколько дней-часов до передачи дела в суд - с целью скрыть от глаз Украины и международного сообщества правду о преступном использовании правоохранительной системы политическим руководством государства», - говорится в обращении.

Депутаты отмечали, что в ходе проведения следствия, а также на этапе ознакомления с материалами следствия потерпевших и обвиняемого тайными по делу были лишь несколько томов, которые действительно содержали государственную тайну. Но потом были засекречены все материалы дела.

Депутаты требовали снять грифы «тайно» из материалов дела, которые не содержат никакой государственной тайны, отстранить от участия в процессе по делу Пукача тех прокуроров, которые «скомпрометировали себя категорическими требованиями на закрытом режиме судебных заседаний, циничным игнорированием публичных заявлений о преступлениях, которые творились в Печерском суде, а также общей позицией, которая не соответствует функциям государственного обвинения, а откровенно напоминает защиту интересов заказчиков убийства Гонгадзе и пыток Подольского».

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева осудил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. «Жалоба касается лишь неполноты установления мотивов преступления», - сказала адвокат.

Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 году.