В Москве суд в закрытом режиме рассматривает продление срока ареста пленных украинских моряков

Следователи ФСБ просили суд провести закрытое судебное заседание, поскольку "разбирательство может привести к разглашению тайны следствия".

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и начал рассмотрение вопроса о продлении срока ареста пленных украинских военных моряков в закрытом режиме.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение принял судья Сергей Рябцев. Аналогичные решения приняли судьи Альбина Галимова и Елена Канева.

Следователи просили суд провести закрытое судебное заседание, поскольку «разбирательство может привести к разглашению тайны следствия».

«Мы возражаем. Никаких оснований для проведения заседания в закрытом режиме нет, поскольку здесь нет секретных материалов. Принцип судебного процесса - это гласность, а это дело имеет общественный резонанс», - заявила один из адвокатов моряков.

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Моряки выступили также за проведение заседания суда в открытом режиме, но судья по традиции удовлетворил ходатайство следователей ФСБ РФ.

Сейчас проходят заседания по 12 военнопленным. Это Андрей Шевченко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко, Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Роман Мокряк.

После установления их личностей моряки заявили, что отказываются давать показания согласно статье 17 Женевской конвенции.

Украинцы не падают духом, шутят и смогли кратко в зале суда пообщаться с родственниками.

Заседание суда еще по 12 украинским морякам назначено на 12.30 мск.