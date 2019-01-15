Климкин пообещал предпринять еще одну попытку добраться до Мариуполя вместе с европейскими коллегами

Сегодня министры иностранных дел Украины, Литвы, Эстонии, Латвии и Польши не смогли добраться до Мариуполя из-за непогоды.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что вместе со своими европейскими коллегами еще раз попытается посетить Мариуполь.

Об этом глава МИД Украины сообщил во время совместного посещения с министрами иностранных дел стран Балтии и Польши музея АТО в городе Днепр.

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"Мы хотели добраться сегодня до Мариуполя. У нас была запланирована поездка в порт для того, чтобы просто поговорить с теми, кто там есть, и сказать, что Европейский Союз - с ними, наши друзья - с ними", - сказал Климкин и добавил , что из-за тумана и отсутствия видимости ему с европейскими коллегами пришлось вернуться в Днепр.

"Второе - это была угроза обледенения, но тем не менее мы попытались. Обязательно попробуем еще раз, обязательно доберемся, обязательно посмотрим на порт, обязательно посмотрим на Мариуполь. Еще раз поговорим с каждым уже лично. Посмотрим, что Россия делает на пунктах пропуска, на линии соприкосновения", - отметил Климкин.

"И то, что сегодня, как мне сказали, только два судна находятся в Мариуполе - как правило, это были десятки - как следствие экономической блокады, как следствие того, что происходит вокруг Керченского пролива, как следствие того, что Россия пытается захватить украинский Донбасс и вообще весь украинский юг, пытается его дестабилизировать, пытается давить на нас. Поэтому нам важна, конечно, поддержка в сфере безопасности, создание инфраструктуры безопасности", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он добавил, что для Украины важна солидарность Евросоюза и привлечение ЕС к проектам, которые помогут развить украинский Донбасс.

Как сообщал УНИАН, Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Эстонии Свеном Миксером, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Польши Яцеком Чапутовичем из-за неблагоприятной погоды не смогли сегодня, 15 января, добраться до Мариуполя.