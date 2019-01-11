В РФ не исключают возможности обмена захваченных украинских моряков - росСМИ

Процесс может начаться после вынесения приговора в РФ и президентских выборов в Украине.

РФ может в 2019 году обменять украинских моряков, задержанных после российской агрессии в Черном море, на россиян, которые находятся в заключении в Украине.

Об этом «Известиям» сообщил российский высокопоставленный дипломатический источник.

Источник издания сообщил, что, мол, много зависит от украинской стороны, - насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности.

«Сейчас обменять украинских моряков невозможно. Надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене», — заявил собеседник «Известий».

Для Киева возвращение захваченных моряков является одним из главных внешнеполитических приоритетов. До президентских выборов обмен вряд ли состоится. Также собеседники в украинских правительственных и парламентских кругах подтвердили журналистам, что обмен, скорее всего, состоится после президентских выборов в стране.

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В Госдуме заверили: процесс обмена начнется только после оглашения приговора украинским морякам. Обмен заключенными и задержанными лицами между Россией и Украиной в обозримом будущем вполне реален, уверен председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход до Керченского пролива украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Для этого россияне перегородили движение под Крымским мостом танкером и даже прибегли к тарану буксира пограничным кораблем "Дон". Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков и захватив остальных в плен. Впоследствии так называемые суды в анексованому Крыму арестовали их на два месяца. После этого моряков доставили в СИЗО в Москве. Всех их обвиняют в якобы незаконном пересечении российской границы. Позже все украинские моряки признали себя военнопленными России.