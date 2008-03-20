Медведько и Наливайченко готовы в любой момент прибыть в ВР

Генеральная прокуратура и СБУ после проведения всех необходимых проверок готовы предоставить информацию Верховной Раде по поводу ситуации в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, Служба безопасности Украины отправила в Харьков уполномоченного заместителя председателя ведомства для изучения ситуации на месте.

Кроме того, председатель ВР отметил, что вчера у него состоялся разговор с генеральным прокурором и и.о. председателя СБУ. «Ситуация максимально деполитизирована, сейчас проходит соответствующая проверка, и по результатам проверки, если будет соответствующее желание народных депутатов, мы сможем заслушать информацию и генерального прокурора, и председателя СБУ, потому что и МЕДВЕДЬКО, и НАЛИВАЙЧЕНКО проявили готовность в любой момент прибыть в ВР», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он призвал депутатов дождаться материалов расследования служебной проверки. «Думаю, что нам предоставят обстоятельную информацию по данному поводу», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 18 марта сотрудники УСБУ в Харьковской области начали действия в связи с уголовным делом, возбужденным, как сообщил пресс-центр СБУ, «по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета». СБУ установлена факты незаконной траты бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. В целом ревизия КРУ выявила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушений на сумму 2,4 млн. грн.

Вечером в тот же день пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о «вооруженном захвате» помещение горсовета сотрудниками отряда «Альфа» во главе с сотрудниками СБУ.

19 марта парламент отказался пригласить генпрокурора и председателя СБУ, чтобы они информировали парламент о ситуации в Харькове.

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что его фракция 20 марта будет блокировать трибуну Верховной Рады, если Генеральная прокуратура и СБУ не предоставят информацию по поводу событий в Харькове.