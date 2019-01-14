Законопроект о защите прав иностранных добровольцев готовят ко второму чтению - Фриз

В "Азове" утверждают, что в боевых действиях на Донбассе принимали участие около 200 иностранцев, в то время как украинские паспорта получили лишь четверо.

Законопроект №3433, призванный защитить права иностранных добровольцев, которые воевали за Украину на Донбассе, сейчас готовится ко второму чтению.

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Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, которая провела встречу с представителями Гражданского корпуса «Азов» и обсудила с ними вопросы легализации и предоставления украинского гражданства добровольцам-иностранцам.

«В настоящее время готовится ко второму чтению законопроект №3433, в котором говорится в частности о том, что иностранцы и лица без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, не могут быть добровольно или принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну, выданы другому государству, переданы другому государству для отбывания наказания, если такая страна (государство) признана Украиной как государство-агрессор, не признает территориальную целостность и суверенитет Украины или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины», - указала она.

Как сообщает Министерство по делам ветеранов, представитель "Азова" Ольга Касьян сообщила, что в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины принимали участие около двух сотен иностранцев

«Около двух сотен иностранцев, преимущественно из Грузии, России, Беларуси принимали участие в боевых действиях на Донбассе. В своих странах этих людей теперь преследуют и ищут. С 2014-ого года украинское гражданство получили только четыре человека, непосредственно по решению Президента», - указала она.

Напомним, Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (№3433) был принят Верховной Радой в первом чтении 2 октября прошлого года.