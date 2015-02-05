Совместный брифинг Яценюка и Керри (трансляция окончена)

18:24, 05 февраля 2015
Политика
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Джон Керри находится с визитом в Киеве.

Иллюстративная фотография: Яценюк находится с визитом в США / Фото УНИАН

Премьер-министр Украины  и госсекретарь США Джон Керри проведут совместный брифинг в 17:00.

Как сообщал УНИАН, Джон Керри прибыл сегодня, 5 февраля, в Киев. Здесь он провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

По состоянию на 18:00 брифинг все еще не начался.

Прямая трансляция на Первом национальном. Брифинг окончен в 19:07. 

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