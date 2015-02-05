Совместный брифинг Яценюка и Керри (трансляция окончена)
18:24, 05 февраля 2015Политика
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Джон Керри находится с визитом в Киеве.
Иллюстративная фотография: Яценюк находится с визитом в США / Фото УНИАН
Премьер-министр Украины и госсекретарь США Джон Керри проведут совместный брифинг в 17:00.
Как сообщал УНИАН, Джон Керри прибыл сегодня, 5 февраля, в Киев. Здесь он провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
По состоянию на 18:00 брифинг все еще не начался.
Прямая трансляция на Первом национальном. Брифинг окончен в 19:07.
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