В Херсоне суд оставил руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского под стражей до 27 января

Очередное заседание Херсонского горсуда относительно продления меры пресечения Вышинскому запланировано на 17 января.

Херсонский апелляционный суд на сегодняшнем заседании оставил в силе решение о продлении меры пресечения подозреваемому в государственной измене руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 27 января включительно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин.

«Мы просили суд избрать Вышинскому другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Защита просила о передаче Вышинского под личное поручительство его адвоката Андрея Доманского. Мы считаем, что никаких рисков здесь нет», – сказал адвокат.

Однако суд отклонил ходатайство адвокатов подозреваемого.

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Также, по словам Мокина, очередное заседание Херсонского городского суда относительно продления меры пресечения Вышинскому запланировано на 17 января.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Херсонский городской суд продлил арест подозреваемого до 27 января включительно.