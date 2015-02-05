Порошенко на встрече с Керри: украинская армия способна защищаться в условиях агрессии России

15:51, 05 февраля 2015
Политика
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Украинские силы имеют полноценные реальные возможности, чтобы защищать свою территорию.

Порошенко и Керри на встрече в Киеве / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко в начале встречи в Киеве с государственным секретарем США Джоном Керри подчеркнул, что украинские войска способны защищаться в условиях российской агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Порошенко, начиная с 14 января российские войска на Донбассе изменили тактику и проводят наступательные операции на различных направлениях.

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"Сегодня мы демонстрируем, что украинские силы имеют полноценные реальные возможности, чтобы защищать нашу территорию", - сказал Порошенко.

В то же время президент подчеркнул, что украинская сторона остается ответственной в стремлении достичь эффективного режима прекращения огня.

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