Порошенко на встрече с Керри: украинская армия способна защищаться в условиях агрессии России
Украинские силы имеют полноценные реальные возможности, чтобы защищать свою территорию.
Президент Украины Петр Порошенко в начале встречи в Киеве с государственным секретарем США Джоном Керри подчеркнул, что украинские войска способны защищаться в условиях российской агрессии.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам Порошенко, начиная с 14 января российские войска на Донбассе изменили тактику и проводят наступательные операции на различных направлениях.
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"Сегодня мы демонстрируем, что украинские силы имеют полноценные реальные возможности, чтобы защищать нашу территорию", - сказал Порошенко.
В то же время президент подчеркнул, что украинская сторона остается ответственной в стремлении достичь эффективного режима прекращения огня.