НУ-НС и БЮТ попросили у Яценюка перерыв

10:11, 20 марта 2008
Политика
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Спикер указал причину

В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 30 минут - до 10.35.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК по требованию двух фракций – НУ-НС и БЮТ.

Спикер отметил, что эти фракции просили объявить прерву для проведения внутренних консультаций по поводу повестки дня ВР на сегодня.

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