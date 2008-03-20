НУ-НС и БЮТ попросили у Яценюка перерыв

В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 30 минут - до 10.35.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК по требованию двух фракций – НУ-НС и БЮТ.

Спикер отметил, что эти фракции просили объявить прерву для проведения внутренних консультаций по поводу повестки дня ВР на сегодня.