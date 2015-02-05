Рада разрешила арестовать Киреева

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 297 народных депутатов из 343, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказал в своем выступлении председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк, в ВСУ поступило представление от тогдашнего генерального прокурора Олега Махницкого, в котором был поднят вопрос о необходимости получения согласия парламента на задержание и арест Киреева. Отмечалось, что Кирееву было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 374 Уголовного кодекса Украины. «Это нарушение права на защиту, а именно - непредоставление судьей своевременно защитника подсудимому», - сказал Романюк.

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Также, по его словам, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УКУ - вынесение судьей заведомо неправосудного судебного решения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, что повлекло тяжкие последствия.

«Ввиду того, что судья Киреев скрывается от следствия, место его нахождения принятыми оперативно-розыскными мерами установить не удалось, генеральный прокурор просил поддержать его представление», - сказал Романюк и добавил, что поддерживает это представление и вносит его на рассмотрение парламента.

О том, что Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности бывшего судьи Печерского суда города Киева Родиона Киреева, 2 февраля сообщил спикер Владимир Гройсман в программе "Свобода слова" на ІСТV.

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Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины в июле объявило в розыск Родиона Киреева, который вынес неправосудный приговор по «газовому» делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.