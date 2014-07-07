Судью Киреева объявило в розыск МВД

Как отмечается на сайте МВД, Киреев входит в категорию лиц, которые скрываются от органов прокуратуры".

Статья, по которой он обвиняется, - ст.375 ч.2 (ст 375 - Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления). Отмечается, что мера пресечения не применялась.

Кроме того, сообщается, что Киреев пропал 2 июля в Киеве.

Читайте такжеКиреев вынес неправосудный приговор по газовому делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко - ГенпрокуратураКак сообщал УНИАН, Верховный суд Украины рассматривает представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности судьи Печерского райсуда Киева Киреева.

По словам председателя ВСУ Ярослава Романюка, после рассмотрения представления в Верховном суде соответствующие документы будут направлены на рассмотрение в Верховную Раду.

“Поступили соответствующие документы с подписью генерального прокурора в Верховный суд для того, чтобы председатель ВСУ инициировал вопрос в Верховной Раде о даче согласия на задержание и арест Киреева», - подчеркнул Романюк.

“Эти документы сейчас в Верховном суде, мы их прорабатываем, решение еще не принято”, - сказал он в комментарии журналистам 19 июня.

Ранее сообщалось, что Киреева объявила в розыск Генеральная прокуратура Украины.